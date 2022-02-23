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    • 23.02.2022 18:57
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    • 23.02.2022 18:57
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    esinav.meb.gov.tr Ehliyet sınav sonuçları 2022! Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar?

    Sürücü adayları tarafından ehliyet sınav sonuçları araştırılıyor. E-sınavlar, MEB tarafından belirlenen günlerde ve tarihlerde gerçekleşiyor. Ehliyet sınavına katılan adaylar sonuçlarını online olarak görebiliyorlar. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı sonuç alırsanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Peki, Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar? İşte esinav.meb.gov.tr Ehliyet e-Sınav sonuç ekranı!

    takvim.com.tr
    esinav.meb.gov.tr Ehliyet e-Sınav sonuçları 2022!

    Ehliyet sınavına katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Ehliyet e-sınavları Milli Eğitim Bakanlığı takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar "Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte esinav.meb.gov.tr Ehliyet e-Sınav sonuç ekranı!

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi adayların kayıtlı olduğu sürücü kurslarından öğrenilebiliyor.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

        YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?

        Yazılı ehliyet sınavı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.

        Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.

        EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

        Yazılı sınavda 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak sayılacak. 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapan adaylar sınavdan geçerli not almış olacak. 35 doğrunun altında olanlar adayların ise sınavı başarısız sayılacak ve yeniden sınava katılmaları gerekecek.

        Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
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        Haberler Güncel esinav.meb.gov.tr Ehliyet sınav sonuçları 2022! Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar?
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