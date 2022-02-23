esinav.meb.gov.tr Ehliyet sınav sonuçları 2022! Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar?

Ehliyet sınavına katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Ehliyet e-sınavları Milli Eğitim Bakanlığı takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar "Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte esinav.meb.gov.tr Ehliyet e-Sınav sonuç ekranı!
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi adayların kayıtlı olduğu sürücü kurslarından öğrenilebiliyor.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.