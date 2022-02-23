esinav.meb.gov.tr Ehliyet sınav sonuçları 2022! Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar?

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Yazılı sınavda 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak sayılacak. 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapan adaylar sınavdan geçerli not almış olacak. 35 doğrunun altında olanlar adayların ise sınavı başarısız sayılacak ve yeniden sınava katılmaları gerekecek.

Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.