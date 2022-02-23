Dışişleri Bakanlığı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a 'Amerika'nın Sesi' yanıtı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyardı.
RTÜK 3 siteye 21 Şubat tarihinde 72 saat süre verdi.
ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ PRİCE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK), Amerika'nın Sesi (VoA) ve bazı yabancı yayın kuruluşların Türkiye'deki çevrim içi yayınlarının lisans alması gerekliliği kararını eleştirerek, ABD'nin bu karardan endişe duyduğunu ifade etti.
Paylaşımında, kararın, basın kuruluşları üzerinde hükümet kontrolünü genişletme adımı olduğunu savunan Price, "Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır." ifadeleriyle Türkiye'yi hedef aldı.
SİZDEN DE AYNISINI BEKLİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Price'a yanıt verdi.
Bilgiç, lisansın yayın için bir engel değil yalnızca teknik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, "TRT, ABD'deki faaliyetlerinde ilgili düzenlemelere uyuyor. Bu sansür mü? Voice of America Türkçe ve diğerlerinden de aynısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
RTÜK UYARMIŞTI
RTÜK'ün internet sitesinde, internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen internet alanlarıyla ilgili duyurular paylaşıldı.
RTÜK internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyardı.
Duyurularda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtildi.
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunulabileceği aktarıldı.
Başvuru talebini içeren dilekçeyle taahhütnamenin sunulmaması ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmemesi veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son verilmemesi halinde Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı bildirilen duyuruda, ayrıca aynı Kanunun 33'üncü maddesi uyarınca da adli işlem yapılacağı ifade edildi.