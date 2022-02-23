Dışişleri Bakanlığı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a 'Amerika'nın Sesi' yanıtı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyardı.

RTÜK 3 siteye 21 Şubat tarihinde 72 saat süre verdi.

ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ PRİCE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK), Amerika'nın Sesi (VoA) ve bazı yabancı yayın kuruluşların Türkiye'deki çevrim içi yayınlarının lisans alması gerekliliği kararını eleştirerek, ABD'nin bu karardan endişe duyduğunu ifade etti.

Paylaşımında, kararın, basın kuruluşları üzerinde hükümet kontrolünü genişletme adımı olduğunu savunan Price, "Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır." ifadeleriyle Türkiye'yi hedef aldı.