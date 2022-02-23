Bakan Koca maske açıklaması son dakika! Maske yasağı kalktı mı? Maske ne zaman kalkacak 2022? Bilim Kurulu toplantısı sonuçları...

Maske yasağının kalkması ile ilgili günlerdir vatandaşlar yeni gelişmeleri takip ediyor. Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırılmaya başlandı. Aşılama ve koronavirüsün seyrinde yaşananlarla birlikte maske zorunluluğunun kalkması da gündeme gelmeye başladı. Peki, maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca maske açıklaması son dakika açıklamaları...
MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Henüz maske zorunluluğunun kaldırılması hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
Bakan Koca son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti.
Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.