Senegal'de ölen Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kimdir? Nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de hayatını kaybetti. Peki Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de şehit olan Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?
HAYRETTİN EREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Senegal'deki stad açılışında aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
ERDOĞAN İLE EL SIKIŞMIŞLARDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de vardı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018'de Resmî Gazete'de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü "Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…" amacıyla kuruldu.