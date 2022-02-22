Kütahya Şaphane İYİ PARTİ İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçakla öldürüldü! Cinayetin arkasında yasak aşk iddiası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YASAK AŞK CİNAYETİ Mİ?
Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülse de olayın yasak aşk cinayeti olabileceği iddia edildi. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.