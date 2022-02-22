Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün Afrika gezisi kapsamında Senegal'e gitmişti. Batı Afrika ülkesi olan Senegal'deki stad açılışına katılan Erdoğan kötü bir haber aldı. Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, stad açılışı sırasında şehit oldu. Peki Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de ölen Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?
HAYRETTİN EREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Senegal'deki stad açılışında aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
ERDOĞAN İLE EL SIKIŞMIŞLARDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de vardı.