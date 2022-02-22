Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de ölen Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?

HAYRETTİN EREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Senegal'deki stad açılışında aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.