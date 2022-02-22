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    • 23.02.2022 10:08
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    Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de ölen Özel Harekat Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?

    Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de hayatını kaybetti. Peki Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de şehit olan Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?

    Hayrettin Eren kimdir?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün Afrika gezisi kapsamında Senegal'e gitmişti. Batı Afrika ülkesi olan Senegal'deki stad açılışına katılan Erdoğan kötü bir haber aldı. Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, stad açılışı sırasında şehit oldu. Peki Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de ölen Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?

    HAYRETTİN EREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Senegal'deki stad açılışında aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

    ERDOĞAN İLE EL SIKIŞMIŞLARDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de vardı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

    Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018'de Resmî Gazete'de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu.

    Özel Harekat Şube Müdürlüğü "Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…" amacıyla kuruldu.

        50 BİN KİŞİLİK STADYUM!

        Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

        Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

        Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

        Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.

        Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.
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        Haberler Güncel Hayrettin Eren kimdir? Senegal'de ölen Özel Harekat Şube Müdürü nereli, kaç yaşındaydı? Hayrettin Eren neden, nasıl öldü?
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