Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'in Donbas kararı sonrası Başkan Erdoğan ve AB liderleri ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.
PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ve Rus ordusunu bölgeye göndermesinin ardından resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.
Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşeceğini duyurdu.