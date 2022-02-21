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    • Güncel
    • 22.02.2022 01:41
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    • 22.02.2022 01:55
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    Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'in Donbas kararı sonrası Başkan Erdoğan ve AB liderleri ile görüşecek

    Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ve Rus ordusunu bölgeye göndermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşeceğini duyurdu.

    Zelenskiy duyurdu! Başkan Erdoğan ile görüşecek

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.



    PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
    Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

    Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE AB LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ve Rus ordusunu bölgeye göndermesinin ardından resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.



    Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşeceğini duyurdu.

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