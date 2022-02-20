YKS başvuruları ne zaman son? YKS (AYT-TYT-YDT) ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022?

ÖSYM YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlanmış başvuru süreci için adaylara oldukça uzun bir süre tanınmıştı. Peki, başvurularını son günlere bırakmak istemeyen adaylar için YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilenler!
ÖSYM tarafından üç aşamada (TYT-AYT-YDT) olarak yapılan YKS için başvurular başladı. YKS başvuruları için son gün 7 Mart. Başvurular elektronik ortamda yapılacak.
YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme için son gün 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecekti.