YKS başvuruları ne zaman son? YKS (AYT-TYT-YDT) ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022?

YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme için son gün 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecekti.