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    • 20.02.2022 16:01
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    • 20.02.2022 16:14
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    YKS başvuruları ne zaman son? YKS (AYT-TYT-YDT) ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022?

    YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Hala başvuru işlemlerini tamamlayamayanlar müracaat işlemlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda başvurular yapılıyor. YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS başvuruları ne zaman son? YKS AYT-TYT-YDT ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022?

    ÖSYM YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlanmış başvuru süreci için adaylara oldukça uzun bir süre tanınmıştı. Peki, başvurularını son günlere bırakmak istemeyen adaylar için YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilenler!

    ÖSYM tarafından üç aşamada (TYT-AYT-YDT) olarak yapılan YKS için başvurular başladı. YKS başvuruları için son gün 7 Mart. Başvurular elektronik ortamda yapılacak.

    YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme için son gün 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecekti.

        YKS BAŞVURU TARİHLERİ

        YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecektir.

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        YKS 2022 NE ZAMAN?

        YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

        YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

        YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk
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        Haberler Güncel YKS başvuruları ne zaman son? YKS (AYT-TYT-YDT) ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022?
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