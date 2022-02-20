Oruç ne zaman 2022 başlıyor? İlk oruç hangi tarihte, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi…

Müslüman vatandaşlar 2022 yılı Diyanet takvimini araştırmaya başladı. Oruç ne zaman 2022 başlıyor? İlk oruç hangi tarihte, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Ramazan ayını her yıl heyecanla bekleyen vatandaşlar tarih araştırmalarını da hızlandırdı. Ramazan orucunun bu yıl tutulacağı tarihi haberimizden öğrenebilirsiniz.
ORUÇ NE ZAMAN 2022 BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek.
RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?
Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "
Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.