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    • 20.02.2022 09:04
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    Oruç ne zaman 2022 başlıyor? İlk oruç hangi tarihte, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi…

    Müslüman alemi 2022 yılı Şubat ayının sonuna yaklaşırken ve Receb ayı idrak edilirken Oruç ne zaman 2022 başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Mübarek üç aylar ibadetleri bol bol yapılıyor ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği merak konusu oluyor. 2022 Diyanet takvmine göre bir ay boyunca tutulacak olan Ramazan orucunun zamanı belli oldu. Peki her sene merakla ve heyecanla beklenen ilk oruç hangi tarihte, hangi gün? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Oruç ne zaman 2022 başlıyor?

    Müslüman vatandaşlar 2022 yılı Diyanet takvimini araştırmaya başladı. Oruç ne zaman 2022 başlıyor? İlk oruç hangi tarihte, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Ramazan ayını her yıl heyecanla bekleyen vatandaşlar tarih araştırmalarını da hızlandırdı. Ramazan orucunun bu yıl tutulacağı tarihi haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ORUÇ NE ZAMAN 2022 BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek.

    RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?

    Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

    Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

        Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artar. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

        Yüce Allah oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir. Dolayısıyla oruç tutmak her Müslüman için önemlidir. Bu sevaptan ve faziletten her Müslüman'ın yararlanması gerekmektedir. Oruç tutarak tüm kötülüklerden uzak durabiliriz ve ibadetimizi yapabiliriz.
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