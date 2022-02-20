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    • 20.02.2022 17:50
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    Omicron belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni mutasyonu omicron ne kadar sürede bulaşır, nasıl etkilerle kendini gösterir?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı Omicron belirtileri nelerdir? Hızlı bulaştığı iddia edilen ve kişilerin de normal grip ile arasındaki farkları merak ettiği yeni varyantta nasıl etkiler görüldüğü, vücutta kendini nasıl farklarla gösterdiği araştırılıyor. Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili açıklamalar uzmanlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Peki Koronavirüs yeni mutasyonu omicron ne kadar sürede bulaşır, nasıl etkilerle kendini gösterir?

    takvim.com.tr
    Omicron belirtileri nelerdir?

    Tüm illerden vatandaşlar Omicron belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni mutasyonu omicron ne kadar sürede bulaşır, nasıl etkilerle kendini gösterir? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Covid 19 omicron varyantının etkilerinden korkan ve grip ile farklarını merak edenler omicron varyantının belirtilerini gün içerisinde sıklıkla araştırır oldu. İşte tüm bilgiler...

    OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

    Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

    Öksürük

    Yorgunluk veya yorgunluk

    Tıkanıklık ve burun akıntısı

    Boğaz ağrısı

    Baş ağrısı

    Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

    İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

        İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:
        Birden devamlı öksürük
        Yüksek ateş
        Koku ve tat kaybı

        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Omicron varyantının, Delta da dahil olmak üzere diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğu düşünülse de konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

        Omicron varyantının hastalık şiddetini nasıl etkilediği hakkında henüz yeterince bilgi toplanmamıştır. Varyantın ilk tespit edildiği yer olan Güney Afrika'da hastane yatışlarında artış gözlenmiştir. Ancak bu artışın Omicron varyantından kaynaklanabileceği gibi enfekte kişi sayısının artmasından da kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Yeni tip koronavirüsün tüm varyantlarının, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olacak kadar şiddetlenebileceği bilindiğinden Omicron varyantına karşı da gerekli önlemler alınmalıdır.
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