Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ayın kaçında? Miraç Kandili ibadetleri

3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Kütüb-ü Sitte'de Abdullah Bin Mesut'tan -radıyallâhu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

"−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!" dediğinde Âlemlerin Efendisi:

"−Kur'ân okumaya ve Allâh'ı zikretmeye bak, çünkü Kur'ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

4- Tevbe İstiğfar Etmek

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Rasûlullâh'a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

5- Dua Etmek

Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Rasûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)