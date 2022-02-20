Müslüman alemi Miraç kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ayın kaçında? Miraç Kandili ibadetleri neler? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen İslam alemi gün saymaya başladı ve bu özel günde neler yapılması gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?
Diyanet takvimine göre Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.