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    • 19.02.2022 00:26
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    Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında skandal! Klipteki 'şortlu Şuayip' FETÖ'den ihraç çıktı

    Muhalefetin üzerinde tepindiği Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.’nın FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen olduğu ortaya çıktı. İşte Tarkan'ın 'Geççek' şarkısındaki FETÖ'cü isme ilişkin detaylar...

    Geççek’ten FETÖ çıktı!

    Sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın "Geççek" şarkısıyla ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı.

    Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı.

    MUHALEFET ŞARKIYI SAHİPLENDİ
    Klip yayınlandıktan sonra CHP, HDP ve İP yöneticileri ile sosyal medyadaki PKK ve FETÖ hesaplar "Geççek" şarkısını sahiplenerek paylaşım yarışına girdi.

    KLİPTEKİ ŞORTLU FETÖ'DEN İHRAÇ ÇIKTI
    Muhalefetin sahiplenip siyasi göndermede bulunduğu 'Geççek' klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında 672 KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen olduğu öğrenildi

    YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR
    Sabah'ta yer alan bilgilere göre, "Geççek" klibinin şortlu oyuncusu Şuayip A.'nın Balıkesir'in Karesi İlçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak çalışmaktayken ihraç edildiği, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

        Şuayip A. ile ilgili bir örgüt üyesinin ifadesinde "örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan kişi" şeklinde adının geçtiği öğrenildi.

        Şuayip A.'nın geçmiş dönemde "Öğretmen ve İş Güvenliği Uzmanı" olarak çalıştığı öğrenildi.

        MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "SUBLİMİNAL MESAJ MI VERİLİYOR?"
        Öztürk, "'Geçcek'te gözden kaçanları Bay Tarkan'a biz soralım:"Klipte FETÖ'den ihraç edilenlere rol verilmiş midir? Fetö ve diğer gayri millilere 'Geççek' derken hangi subliminal mesaj verilmek isteniyor?" Bu iddiaların cevabı kamuoyuna açıklanmalıdır!" ifadelerini kullandı.

        Öztürk şunları söyledi:

        "Dünden bu yana Tarkan'ın 'Geçcek' şarkısını beğenip sahip çıkanlar:CHP,HDP ve İP yöneticileri ile sosyal medyadaki PKK ve FETÖ hesaplarıdır.

        Bay Tarkan şarkının sözlerini 'kovid dönemi ve bir yıl önceki genel ruh hali' içinde yazdığını iddia etse de, sözler hiç de öyle görünmüyor.

            BU İDDİALARIN CEVABI KAMUOYUNA AÇIKLANMALIDIR
            Geçcek'te gözden kaçanları Bay Tarkan'a biz soralım:"Klipte FETÖ'den ihraç edilenlere rol verilmiş midir? Fetö ve diğer gayri millilere 'Geççek' derken hangi subliminal mesaj verilmek isteniyor?" Bu iddiaların cevabı kamuoyuna açıklanmalıdır!

            Sanat ve sanatçı her daim bizim için değerlidir.Ancak bunu birilerine sinyal için kullananlar da kamuoyuna bunun hesabını vermelidir! Herşeyin farkında olan Aziz Milletimiz 'haberim yoktu mazeretini' yemeyecektir!"

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            Haberler Güncel Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında skandal! Klipteki 'şortlu Şuayip' FETÖ'den ihraç çıktı
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