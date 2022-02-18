Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında skandal! Klipteki 'şortlu Şuayip' FETÖ'den ihraç çıktı

Sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın "Geççek" şarkısıyla ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı.
Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı.
MUHALEFET ŞARKIYI SAHİPLENDİ
Klip yayınlandıktan sonra CHP, HDP ve İP yöneticileri ile sosyal medyadaki PKK ve FETÖ hesaplar "Geççek" şarkısını sahiplenerek paylaşım yarışına girdi.
KLİPTEKİ ŞORTLU FETÖ'DEN İHRAÇ ÇIKTI
Muhalefetin sahiplenip siyasi göndermede bulunduğu 'Geççek' klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında 672 KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen olduğu öğrenildi