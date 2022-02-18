Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında skandal! Klipteki 'şortlu Şuayip' FETÖ'den ihraç çıktı

BU İDDİALARIN CEVABI KAMUOYUNA AÇIKLANMALIDIR

Geçcek'te gözden kaçanları Bay Tarkan'a biz soralım:"Klipte FETÖ'den ihraç edilenlere rol verilmiş midir? Fetö ve diğer gayri millilere 'Geççek' derken hangi subliminal mesaj verilmek isteniyor?" Bu iddiaların cevabı kamuoyuna açıklanmalıdır!

Sanat ve sanatçı her daim bizim için değerlidir.Ancak bunu birilerine sinyal için kullananlar da kamuoyuna bunun hesabını vermelidir! Herşeyin farkında olan Aziz Milletimiz 'haberim yoktu mazeretini' yemeyecektir!"