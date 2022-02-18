PKK vakfı DİAYDER davası başladı! CHP'li İBB'nin işe aldığı PKK'nın sözde hocaları hesap veriyor

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 23 sanığın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 7 tutuklu sanık, 11 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 2 tutuklu ile 1 tutuksuz sanık ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP İLE CHP DE İZLİYOR
Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile terörün siyasi ayağı HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da izliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk duruşması yapılıyor. Duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonra sanık avukatları, talepte bulunmak için söz aldı.