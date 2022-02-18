PKK vakfı DİAYDER davası başladı! CHP'li İBB'nin işe aldığı PKK'nın sözde hocaları hesap verecek

İDDİANAMEDE CHP'Lİ İBB DETAYI

İddianamede, DİAYDER'in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan kişilerin aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdikleri ileri sürülüyor. Yine İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından "değer ailelerine" dağıtıldığı kaydediliyor. PKK/KCK silahlı terör örgütünün "değer ailesi" kavramına çok önem verdiği anlatılan iddianamede, örgütün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken ölen ve faaliyet yürütmeye devam eden örgüt mensuplarının ailelerinin örgüte olan bağlılıklarının azalmaması amacıyla yapı içerisinde sürekli olarak desteklenmesi, ziyaret edilmesi ve örgütsel anlamda bağların diri tutulmasının amaçlandığı ifade ediliyor. İddianamede, Ramazan ayı nedeniyle İBB tarafından DİAYDER'e verilen alışveriş kartlarının dernek başkanı sanık Ekrem Baran tarafından dağıtılması maksadıyla Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi hususunun yer aldığı, söz konusu kartların dağıtılacağı şahıslar arasında "değer ailelerinin" de bulunduğu belirtiliyor.