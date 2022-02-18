PKK vakfı DİAYDER davası başladı! CHP'li İBB'nin işe aldığı PKK'nın sözde hocaları hesap verecek

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 23 sanığın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 7 tutuklu sanık, 11 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 2 tutuklu ile 1 tutuksuz sanık ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla devam ediyor.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI DA SAVUNMAYA GİTTİ
Duruşmayı terörün siyasi ayağı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Hüda Kaya da takip ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü kaydediliyor. İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği belirtiliyor.
KCK Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi yönündeki açıklamalarının DİAYDER tarafından karşılık bulduğu 'mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamaların hayata geçirilmeye başlandığı anlatılıyor.