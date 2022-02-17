Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek? Yoklama kaçağı ne zaman askere gider, bedelli yapabilir mi?

YOKLAMA KAÇAĞI OLARAK TAKİBİNİZ YAPILMAKTADIR NE DEMEK?

Askerlik yaşı gelen bir çok kişi e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada 'Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır' yazısı ile karşılaşıyor. Askerlik görevini henüz yerine getirmeyen kişilerin yapması gerekenler ve yoklama kaçağı hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin devamında...

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.