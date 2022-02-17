Yoklama kaçağı bedelli yapabilir mi, Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek, Yoklama kaçağı ne zaman askere gider soruları gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek? Yoklama kaçağı ne zaman askere gider, bedelli yapabilir mi?
YOKLAMA KAÇAĞI OLARAK TAKİBİNİZ YAPILMAKTADIR NE DEMEK?
Askerlik yaşı gelen bir çok kişi e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada 'Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır' yazısı ile karşılaşıyor. Askerlik görevini henüz yerine getirmeyen kişilerin yapması gerekenler ve yoklama kaçağı hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin devamında...
YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?
Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.
Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.
Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.
YOKLAMA KAÇAĞI TECİL ETTİREBİLİR Mİ?
Madde 82'ye göre, yoklama kaçağı olarak görünen kişi şubeye giderse ya da yakalanırsa şubeye götürüldüğünde para cezası alır. Eğer kişinin tecil hakkı varsa gerekli işlemleri yaptırarak şubeden ayrılabilir.
YOKLAMA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır.