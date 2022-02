Suya yüzde 7 indirim hangi illerde yapıldı? 2022 Suya indirim yapılan iller tam liste

"ELEKTRİK TARİFELERİ KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZ LEHİNE YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI TALİMATINI VERDİK"

Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor bedeller ödüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalar nedeniyle özellikle hayat pahalılığı yaşadığını biliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlerimize yönelik adımlara kadar her alanda toplumumuzun tüm kesimlerini rahatlatacak müjdeler açıkladık. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlarımıza vatandaşlarımız lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdik.

AK PARTİ'Lİ BELEDİYELER SU TARİFELERİNDE İNDİRİM UYGULAYACAK

AK Partili belediyelerimize, su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebi ile Meclis'e geldi. Meclis'te tabi ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya biz indirim getireceğiz, ekmeğe indirim getireceğiz diyorlardı. Tabi çıktı ağaları da Şanlıurfa'da Şanlıurfa'yı bize verin biz de elektriği bedava verelim dedi. Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok.

Burada şu an itibarıyla bizler elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları en ideal şekilde atıyor ve vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz. Belediye olarak seçim dönemi söz verdin, koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Geldin yüzde 25 zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin. Meclis'te de arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirdim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız.