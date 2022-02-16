CHP'li İBB'nin suya yapacağı %90-175 arsındaki fahiş zamma AK Parti ve MHP 'dur' dedi!





CHP VE İYİ PARTİ SUYA %90 İLE %175 ZAM İSTEDİ!

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi getirildi. AK Parti'nin yüzde 43 ile 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve CHP tarafında kabul edilmediği için İstanbulluların ali menfaatleri ve İstanbullular düşünerek, İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir" diye konuştu.



"FAHİŞ ZAMMI KABUL EDEMEZDİK, REDDETTİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.



Tevfik Göksu, "Gerek CHP, gerekse İYİ Parti, İstanbullulara suyu yaklaşık yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifinde ısrarcı oldu. AK Parti'nin ve MHP'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki zam talebini kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için, biz CHP ve İYİ Parti tarafından kabul edilen yüzde 90 ile yüzde 175 su zammı teklifini reddettik. Onlar da AK Parti'nin, MHP'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasında yapılmasını öngördükleri zammı kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için biz onların teklifini reddederek İstanbulluları yüzde 90 ile yüzde 175 zam oranından gerçekten kurtardık, İstanbulluları bu büyük zamla karşı karşıya bırakmadık. AK Parti'nin teklifi CHP ve İYİ Parti tarafından, İBB tarafından kabul edilmedi. Onlar illa kendi tekliflerini kabul etmemizde ısrarcı oldular. Biz de İstanbullular adına teklifi reddederek, kendi teklifimizin kabul edilmesini teklif ettik. Bu kabul edilmeyince haliyle biz o büyük fahiş zammı kabul edemezdik, reddettik" dedi.