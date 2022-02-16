Tüm illerden öğrenciler 2. dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB takvimine göre Nisan ara tatili hangi tarihte yapılacak? Okulların kapanacağı tarih nedir? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. İkinci dönem derslerinin 7 Şubat Pazartesi itibariyle başlamasının ardından gözler bir sonraki ara tatil ve yaz taili tarihlerine çevrildi. İşte tüm bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Takvimde bir değişiklik olmayacağını "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" sözleriyle duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyum'unda konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.
İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söylemişti: