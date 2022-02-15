Tüm illerden vatandaşlar Omicron belirtileri nelerdir? Koronavirüs omicron varyantı belirtileri değişti mi, bulaştığında nasıl etki gösteriyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Koronavirüs kimi kişilerde grip etkisi gösterirken kimilerinde daha ağır sonuçlar doğurabiliyor, bu noktada covid 19 aşısı yaptırma oldukça önem taşıyor. Peki omicron belirtileri neler, bulaştığı nasıl anlaşılır?
OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?
ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.
Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.
Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi: