ABD Başkanı Joe Biden 'Rusya güven vermiyor' mesajı: "İşgal tehdidi hala sürüyor"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Biden, Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.



Joe Biden'ın konuşmasından konu başlıkları şu şekilde:

Rusya halkı bizim düşmanımız değil.

Rusya saldırırsa bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kesinlikle hala mümkün. Amerikalılar Ukrayna'yı şimdi terk etmeli.

ABD askerlerini savaşmaları için Ukrayna'ya göndermeyecğim.

Rusya'ya karşı çok güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırız.

Rusya Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak ettiğinde bunu yapmamıştık, şu an bütün bu tedbirler masada.

Rusya ne zaman harekete geçerse derhal harekete geçeceğiz. Rusya ekonomik olarak bundan çok kötü bir şekilde etkilenecektir.

Rusya ABD'ye veya müttefiklerine saldırırsa (Siber saldırı da dahil) buna karşılık güç kullanılacaktır.