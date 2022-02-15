Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Peki, 15 Şubat bugün Recep ayının kaçıncı günü? Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? Recep ayının 15. gecesi kandil mi? İşte merak edilenler!
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Recep ayının 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Recep ayının 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
Recep ayının 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
Recep ayının 13. 14. 15. geceleri tarihleri:
Recep ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece
Recep ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece
Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece
Regaip gecesi, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Kur'an ve oruç ayı Ramazan-ı şerifin müjdesini getirir. Günahlardan arınmak için sunulan imkân ve fırsatları; Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl gelen Regaip gecesi rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Recep ayının da ilk cuma gecesidir.