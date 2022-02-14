Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, büyük ikramiye ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki sonuçlar duyuruldu mu?
14 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çekiliş saat 21:30'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacak.
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.