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    • 14.02.2022 18:18
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    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar…

    Şans oyunlarını kazırmayan vatandaşlar Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırır oldu. 14 Şubat Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekiliş için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Peki 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar kazandıran numaraların hangileri olduğunu Sayısal Loto çekilişinde bu akşam talihli olup olmayacaklarını merak ediyor. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, büyük ikramiye ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki sonuçlar duyuruldu mu?

    14 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Çekiliş saat 21:30'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacak.

    KURALLAR

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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        Haberler Güncel Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar…
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