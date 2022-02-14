Recep ayının 15. günü hangi gün, ne zaman? 14 Şubat bugün Recep ayının kaçıncı günü? Recep ayının 13.14.15. gecelerinin faziletleri!

Recep ayı mübarek aylardan biri olarak kabul edilir. Müslümanlar bu ayı ibadetler ile geçirmektedir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Birçok kişi Recep ayının 13 14 15. günlerini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Recep ayının 15. günü hangi gün, ne zaman? Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor 2022? İşte Recep ayının 13.14.15. gecelerinin faziletleri!
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip gecesi, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Kur'an ve oruç ayı Ramazan-ı şerifin müjdesini getirir. Günahlardan arınmak için sunulan imkân ve fırsatları; Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl gelen Regaip gecesi rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Recep ayının da ilk cuma gecesidir.