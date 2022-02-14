AUZEF kayıt yenileme 2022 ücreti ne kadar? İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme nasıl yapılır? Tarihler...

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı AUZEF'te okuyan öğrencilerin 2021-2022 yılı yarıyıl eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kayıt bilgileri merak konusu oldu. Arama motorları üzerinden AUZEF kayıt yenileme 2022 ücreti ne kadar? İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularının yanıtları sorgulanmaya başlandı. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıtları 14-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AUZEF kayıt yenileme için son tarih 18 Şubat 2022 olarak duyuruldu. AUZEF kayıt tarihleri ve işlem bilgileri ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Değerli Öğrencilerimiz, bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileme için ödeme işlemlerinizi http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden sanal pos ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden 18 Şubat 2022 saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz.
AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numara'sına ulaşabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. AUZEF kayıt yenileme ücreti, her dönem için 400 TL olrak belirlenmiştir.
Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.