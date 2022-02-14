Şans oyunlarını yakından takip edenler 14 Şubat Pazartesi On Numara çekilişi saat kaçta? MPİ - On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Büyük ikramiye miktarı ne kadar? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Pazartesi ve cuma akşamları çekilen ve canlı yayın ile takip edilen On Numara çekilişi için heyecan dorukta ve sonuç araştırmaları hız kazandı. İşte ayrıntılar...
14 ŞUBAT PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacak.
İşte talihli numaralar:
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.