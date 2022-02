Şans oyunlarını yakından takip edenler 14 Şubat Pazartesi On Numara çekilişi saat kaçta? MPİ - On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Büyük ikramiye miktarı ne kadar? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Pazartesi ve cuma akşamları çekilen ve canlı yayın ile takip edilen On Numara çekilişi için heyecan dorukta ve sonuç araştırmaları hız kazandı. İşte ayrıntılar...