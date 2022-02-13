Türkiye'de Sevgililer Günü ne zaman başladı? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı?

Her sene olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilenler arasında Türkiye'de Sevgililer Günü'nün ne zamandan itibaren kutlandığı yer aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne neredeyse sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda Sevgililer Günü tarihçesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, 2022 Sevgililer Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Türkiye'de Sevgililer Günü ne zaman başladı? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte merak edilenler!
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
14 Şubat, 2022 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.
SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI, TARİHÇESİ...
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.