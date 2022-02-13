Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı, peki kazanan numaralar nasıl öğrenilir?
13 ŞUBAT PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto bugün saat 21:30'da çekilecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin sona ermesinden sonra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek. Ayrıca haberimizde talihli numaralar yer alacak.
İşte talihli numaralar:
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!