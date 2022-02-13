Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2022 20:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 20:24
    ABONE OL

    Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Kazandıran numaralar…

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmalar hız kazandı ve şans oyunularını sevenler kuponlarını oynayıp yatırdıktan sonra büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Süper Loto’da bugün kazandıran numaraların hangileri olduğu merak ediliyor ve MPİ canlı yayınları yakından takip ediliyor. Peki 13 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?

    takvim.com.tr
    Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?

    Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı, peki kazanan numaralar nasıl öğrenilir?

    13 ŞUBAT PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Süper Loto bugün saat 21:30'da çekilecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin sona ermesinden sonra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek. Ayrıca haberimizde talihli numaralar yer alacak.

    İşte talihli numaralar:

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

    Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

    Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

        Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

        SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

        Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fiyatı düşen ürünler uygulama ile takip edilecek
        Haberler Güncel Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Kazandıran numaralar…
            SON DAKİKA