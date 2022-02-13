Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Talihli numaralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans Topu çekilişi için az bir zaman kalmışken sonuç sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar talihli olup olmadıklarını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...
13 ŞUBAT PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek ve talihli numaralar açıklandığında haberimizde yer alacak.
İşte talihli numaralar:
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.