Erkeğe kadına romantik, uzun, kısa öz, duygusal Sevgililer Günü mesajları! Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları hakkında aramalar hız kazandı. Aşkın günü olmaz derler fakat bu aşk dolu romantik günü diğer günlerden özel kılmak için sizlere en hoş 14 Şubat sözlerini ve mesajlarını hazırladık. Aşkınızı daha da etkileyici kılmak için Sevgililer Günü mesajıyla gönlünü bir kez daha kazanabilirsiniz. Sevgililer Günü 14 Şubat 1800 yıllarında Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasıyla başlamıştı. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, flörte gönderebileceğiniz 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları-sözleri!
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022
Bugün 14 Şubat sevgililer günü! Hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz! En güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik.
-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.
-Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
-Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.
-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!
-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.
-Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
-Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.