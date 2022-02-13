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    • Güncel
    • 13.02.2022 09:30
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    • 13.02.2022 09:30
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    Dünya Saplar Günü ne zaman, bugün mü? 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 13 Şubat Pazar ne günü 2022?

    14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı saatler kala bekar ve yalnız olanlar Saplar Günü hakkında araştırmalara başladı. Yarın kutlanacak Sevgililer Günü, çeşitli etkinlikler ve mesajlarla gündemdeyken sevgilisi ve eşi olmayanlar, saplar günü ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, Dünya Saplar Günü ne zaman, bugün mü? 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 13 Şubat Pazar ne günü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Dünya Saplar Günü ne zaman, bugün mü? 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 13 Şubat Pazar ne günü 2022?

    Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Dünya Saplar Günü de gündemdeki yerini aldı. Bugünü yalnız geçirecek olanlar, yalnızlığın kutlandığı gün ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Dünya Saplar Günü ne zaman, bugün mü? 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 13 Şubat Pazar ne günü 2022? İşte detaylar...

    DÜNYA SAPLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Dünya Saplar gününün nasıl ortaya çıktığı konusunda Cem Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapacağıyla ilgili soruya, 'Ben Sevgililer Günü'nü 13 Şubat'ta kutlayacağım. 13 Şubat Dünya Saplar Günü.' diye cevap vermişti. Bu şakayla birlikte 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak geçiyor.

    DÜNYA SAPLAR GÜNÜ NE DEMEK, GERÇEKTE VAR MI?

    Dünya Saplar Günü diye bir gün yok, Dünya Bekarlar Günü var oda 11 Kasım'da kutlanıyor.

        DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

        Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

        Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.
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        Haberler Güncel Dünya Saplar Günü ne zaman, bugün mü? 13 Şubat Dünya Saplar Günü olarak mı kutlanıyor? 13 Şubat Pazar ne günü 2022?
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