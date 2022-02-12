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    • 12.02.2022 09:16
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    • 12.02.2022 09:21
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    Memleket Partisi'nde derin çatlak: Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu arasında özel bir ilişki mi var?

    Siyaset kulislerine kulak kabartan Sabah yazarı Mahmut Övür, Memleket Partisi'nde derin bir çatlak olduğuna dikkat çekti. Muharrem İnce'nin yeni partisiyle bekleneni veremediğini belirten Övür, olası istifalara dikkat çekti. Övür, "Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu arasında özel bir ilişki mi var?" sorusuna da yanıt aradı.

    Memleket Partisi’nde İmamoğlu çatlağı

    Türkiye'nin muhalefet sorunu giderek daha da derinleşiyor. Son olarak CHP'den büyük iddialarla ayrılan Muharrem İnce, siyaset arenasında bekleneni veremedi. Partisinde çatlaklar olduğu iddia edilen İnce'nin ekibine son olarak İmamoğlu krizi darbe vurdu.

    Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde olası istifalara da dikkat çekerek parti içinden kulis sızan kulis bilgilerini aktardı. Övür'ün yazısı şu şekilde:

    Muharrem İnce, arkadaşlarıyla CHP'den büyük bir gürültüyle ayrılıp Memleket Partisi'ni kurdu ama partiyi toplumla buluşturmakta aynı başarıyı gösteremedi.


    Çünkü siyasette beklenen farklılığı ortaya koyamadı ve parti içinde huzursuzluk ve ayrışma yaşanmaya başladı. Bunun bir nedeni Muharrem İnce'nin yönetim anlayışı ise bir diğer nedeni de dış politikada daha milli bir çizgi izlemelerine rağmen iç siyasette kendilerini Kılıçdaroğlu CHP'sinden ayrıştıramamalarıydı. Bir anlamda İnce, muhalefet-iktidar arasında yeni bir siyasi hat oluşturamadı.
    Ve iş öyle bir noktaya geldi ki, Memleket Partisi içinde başta CHP olmak üzere muhalefeti eleştirmek "uyarı" nedeni sayıldı ve dışlanmalar başladı. Ama daha vahim olanı, son dönemde ciddi tartışma yaratan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz ve ABD büyükelçileriyle buluşmasına yöneltilen eleştirilere tahammülsüzlüktü.


    Oysa Memleket Partisi'ni kuranların büyük çoğunluğu, CHP'den Atatürk ve bağımsızlık çizgisinden uzaklaştığı için ayrılmıştı. Ama nedense şimdi İmamoğlu'nu yabancı misyon şefleriyle ilişkisi nedeniyle eleştiremiyor, o hassasiyeti göstermeleri istenemiyordu. Partide adı konmamış bir yasak vardı.
    Bir kısım partili de ister istemez bu durumu, "Acaba İnce ile İmamoğlu arasında özel bir ilişki mi var?" diye yorumluyordu.



        MEHMET ALİ ÇELEBİ İSTİFA MI EDECEK?
        Bu siyasi tutarsızlık da en çok, CHP'yi Atatürk'ün partisi olmamak, dış politikada milli çizgi izlememekle suçlayıp ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi rahatsız ediyordu.
        Çelebi, bu rahatsızlığını birlikte yola çıktığı arkadaşlarıyla paylaştı mı bilmiyorum ama siyaset kulislerinde şimdi, "Çelebi, yakında partisinden ayrılıp bağımsız kalacak" diye konuşuluyor.
        Kuşkusuz bu süreç en çok da CHP yönetimini memnun etti. Onlar zaten başından beri Memleket Partisi güç kazanmasın diye ellerinden geleni yapıyor. Hatta bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ilgileniyor ve eski CHP'lileri istifa ettirerek geri dönmelerini sağlıyordu.
        Kısaca, yeni parti kuran İnce, tıpkı o seçim gecesini doğru yönetemediği gibi bugün de partisini yönetmekte zorlanıyor.

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        Haberler Güncel Memleket Partisi'nde derin çatlak: Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu arasında özel bir ilişki mi var?
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