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    • 12.02.2022 23:11
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    Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay gönderme: Bir kopukluk bir tuhaflık...

    Erman Toroğlu bombaladı... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Galatasaray'ın kötü futbolunu yorumlayan Erman Toroğlu bomba ifadeler kullandı. Usta yorumcu, "Bir kopukluk var, bir iletişimsizlik var Galatasaray takımında. Bir tuhaflık var takımda..." dedi. Toroğlu, "Bir birleştirici yapıştırıcı bir şeyler lazım Galatasaray’a. Bunu yapacak adamın da Galatasaray’ı tanıması lazım. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Toroğlu bombaladı

    Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

    TOROĞLU BOMBALADI
    Galatasaray'ın kötü futbolunu yorumlayan Erman Toroğlu bomba ifadeler kullandı.

    BİR TUHAFLIK VAR BU TAKIMDA
    Usta yorumcu, "Bir kopukluk var, bir iletişimsizlik var Galatasaray takımında. Bir tuhaflık var takımda..." dedi.

    Toroğlu şunları söyledi:
    "Bir kopukluk var Galatasaray takımında. İletişimsizlik var… Onu yedek kulübesinde görüyorum, sahadaki futbolcuda görüyorum. Bir tuhaflık var. Bir birleştirici yapıştırıcı bir şeyler lazım Galatasaray'a. Bunu yapacak adamın da Galatasaray'ı tanıması lazım. Dışardan gelen bir adamla yapamaz bunu."

    GALATASARAY'DAN SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
    Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

        Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

        Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.

        TORRENT İLE YİNE KAZANAMADI
        Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

        Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

        TARAFTARDAN YÖNETİM VE FUTBOLCULARA TEPKi
        Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.

        Yukatel Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.

        Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.
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