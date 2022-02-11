YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır?

Milyonlarca üniversite adayının büyük bir merakla beklediği üniversite sınavı YKS için geri sayım sürüyor. Şimdi üniversite adayları eski kimlikle 2022 YKS'ye girilir mi? Üniversite sınavı için gerekli belgeler için araştırmalar yapıyor. ÖSYM YKS sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar için YKS kılavuzu bugün açıklanacak. Adaylar yeni kimlik kartlarının başvurularda ve sınav girişinde zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki YKS sınav girişinde yeni kimlik şartı aranacak mı? Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar!