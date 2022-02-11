YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır?

Milyonlarca üniversite adayının büyük bir merakla beklediği üniversite sınavı YKS için geri sayım sürüyor. Şimdi üniversite adayları eski kimlikle 2022 YKS'ye girilir mi? Üniversite sınavı için gerekli belgeler için araştırmalar yapıyor. ÖSYM YKS sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar için YKS kılavuzu bugün açıklanacak. Adaylar yeni kimlik kartlarının başvurularda ve sınav girişinde zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki YKS sınav girişinde yeni kimlik şartı aranacak mı? Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar!
Diledikleri üniversiteye yerleşebilmek isteyenlerin katılım gösterdiği YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Adayların öncelikle sınava ÖSYM üzerinden başvuruda bulunacak. Ardından da 18-19 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan YKS adaylarını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Aygün yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
''Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler.''
YKS TARİHLERİ AÇIKLANDI!
YKS başvuruları 7 Mart'a kadar devam edecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.
YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
YKS sınav başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor.