Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve YKS yani üniversite sınavında baraj puanının kalkıp kalmadığı netleşmiş oldu. İşte detaylar...