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    • 11.02.2022 21:44
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    Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman?

    Gündemde binlerce kişi üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 YKS başvuruları için az bir zaman kalmışken önlisans ve lisans sınavlarında baraj puanlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı gündemde en merak edilen konulardan biri oldu. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi ve detayları haberimizde derledik. Peki 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve YKS yani üniversite sınavında baraj puanının kalkıp kalmadığı netleşmiş oldu. İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTE SINAVINDA BARAJ PUANI KALKTI MI?

    2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

    ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15

    YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15

    YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45

        YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

        Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

        Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

        YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
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        Haberler Güncel Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman?
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