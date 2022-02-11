Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve YKS yani üniversite sınavında baraj puanının kalkıp kalmadığı netleşmiş oldu. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE SINAVINDA BARAJ PUANI KALKTI MI?
2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45