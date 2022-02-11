Binlerce kişi TYT süresi 2022 ne kadar, sınav kaç dakika? TYT sınav başvurusu ne zaman 2022? TYT baraj puanı 2022 nedir? sorularının yanıtını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu.
TYT BARAJ PUANI 2022
2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.
2022 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45
Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.