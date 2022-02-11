Tüm illerden vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 11 Şubat Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. On Numara çekiliş sonucunu öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmalarına başladı ve büyük ikramiyeyi kazandıran talihli numaraların hangileri olduğunu merak ediyor. Peki sonuçlar duyuruldu mu?
11 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başlayacak ve sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.