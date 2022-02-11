Haydar Dümen 91 yaşında hayata veda etti.. Haydar Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüse bağlı kalp durması olduğu açıklandı. Peki, Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Haydar Dümen'in çocukları var mı? İşte merak edilenler...
GÜL DÜMEN KİMDİR?
Bilgi Üniversitesinden televizyon gazetecilik bölümü ile, psikolojik dalından olmak üzere, 2 diploması vardır. Halen klinik psikolojisi üzerine master'ını tamamlamak üzeredir.
1993 Yılında Dr. Haydar Dümen'le evlendi. 22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.
HAYDAR DÜMEN KİMDİR?
Haydar Dümen 1931 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Türk psikiyatrist, Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur.