Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Haydar Dümen’in çocukları var mı?

GÜL DÜMEN KİMDİR?

Bilgi Üniversitesinden televizyon gazetecilik bölümü ile, psikolojik dalından olmak üzere, 2 diploması vardır. Halen klinik psikolojisi üzerine master'ını tamamlamak üzeredir.

1993 Yılında Dr. Haydar Dümen'le evlendi. 22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.