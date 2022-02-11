2022 YKS için HES kodu gerekir mi? YKS için HES kodu ne zaman alınır? 2022 YKS başvurusu için gerekli belgeleri neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayında gerçekleşecek ve başvurular bugün itibariyle başlıyor. Koronavirüs salgınından dolayı sınavlara HES kodu ile girilebiliyor, dolayısıyla milyonlarca aday arama motorları üzerinden YKS HES kodu nasıl alınır 2022? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. YKS HES kodu alma ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
HES kodu zorunlu
Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.
Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.
Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.
YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?
YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart'ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59'da sona erecek.
Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.