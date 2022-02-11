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    • Güncel
    • 11.02.2022 09:44
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    • 11.02.2022 09:44
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    2022 YKS için HES kodu gerekir mi? YKS için HES kodu ne zaman alınır? 2022 YKS başvurusu için gerekli belgeleri neler?

    Gündemde milyonlarca kişi YKS başvuruları için kolları sıvadı. YKS başvuruları ÖSYM'nin sınav takviminde belirtildiği üzere 11 Şubat 2022 yani bugün itibariyle başlıyor. Bu gelişme üzerine üniversite okuma hayali kuran adaylar başvuru işlemlerinin nereden ve nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. Aynı zamanda HES kodu işlemleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, HES kodu nereden alınır? YKS için HES kodu ne zaman alınmalı? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    2022 YKS için HES kodu gerekir mi?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayında gerçekleşecek ve başvurular bugün itibariyle başlıyor. Koronavirüs salgınından dolayı sınavlara HES kodu ile girilebiliyor, dolayısıyla milyonlarca aday arama motorları üzerinden YKS HES kodu nasıl alınır 2022? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. YKS HES kodu alma ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    HES kodu zorunlu

    Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

    Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

    Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

    YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

    YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart'ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59'da sona erecek.

    Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

        SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

        YKS 2022 1. Oturumu olan TYT 18 Haziran'da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran'da düzenlenecek.

        HES KODU NASIL ALINIR?

        HES kodu üç yöntem ile alınır.

        1.HES kodunuzu;

        2.Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,

        3.2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

        HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

        E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

        E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.
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