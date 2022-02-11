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    • 11.02.2022 15:48
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    14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri 2022: Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? Sevgililer günü için ne yapabilirim?

    14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte sevgililer tarafından hediye önerileri araştırılmaya başlandı. Sevdiği kişiye hediye almak isteyen milyonlarca kişi manevi ve yaratıcı hediye önerilerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda birçok kişi 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak ne alacağını veya Sevgililer Günü'nde ne yapacağına karar veremiyor. Erkek arkadaşına veya kız arkadaşına hediye alırken zorlanan, yeni fikirler görmek isteyenler için haberimizde çeşitli seçeneklere yer verdik. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri: Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? Sevgililer günü için ne yapabilirim? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri 2022: Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler?

    14 Şubat sevgililer gününe sayılı günler kaldı. Çiftler birbirlerine 14 şubat sevgililer günü hediyelerini almak için tatlı bir telaşa girdi. Partnerlerini Sevgililer Günü'nde mutlu etmek isteyenler yaratıcı sürprizleri araştırmaya başladı. Bu günde çeşitli hediyeler ile sevgililer ve eşlerini mutlu etmek istiyorlar. Sevgiliniz mutlu etmenin yolu sadece pahalı hediyelerden geçmez. Peki, Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? Sevgililer günü için ne yapabilirim? İşte detaylar...

    SEVGİLİLER GÜNÜ ARMAĞANLARI

    Fotoğraf sürprizi

    Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

    Aşkınızı çizin

    Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.

    Mum ışığında yemek

    Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

    Aşk kutusu

    İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

    Biraz macera

    Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.

    Aşkınızı anons edin

    O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.

    Aşk balonu

    Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp masasının üzerine koyabilirsiniz.

        Şiir takvimi

        Kocaman bir takvim hazırlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm ayları ve günleri sıralayın. Her gün için bir sevgi sözü yazın ve üzerini minik kâğıtlarla kapatın. Sevdiğinizin her gün sizi düşüneceğinden emin olabilirsiniz.

        Nostalji yaşatın

        Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanız, kenarda köşede unutulmuş mutlu bir çocukluk fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletin

        Baş başa olmanın tadını çıkarın

        Bu özel günün keyfini evde çıkarmak istiyorsanız, yemeğin ardından en sevdiği oyunları hazırlayıp (kutu, iskambil, bilgisayar oyunları, tavla, satranç gibi) onu mutlu edin. Bu eğlencenin ardından da kendi ellerinizle hazırladığınız tatlı kurabiyeler eşliğinde birlikte romantik bir film seyredin ve telefonlara yanıt vermeyin.

        Evde piknik

        Bahar aylarında yemyeşil kırlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkânsız değil. Salonunuzda kocaman bir alan açın ve yere bir piknik sofrası kurun. Kokulu mumlar, loş bir ışık ve romantik bir müzik ortamı daha da farklılaştıracaktır.

        Kendi puzzlenızı yapın

        Büyük bir kartondan kalp şekli yapın ve üzerine bir aşk sözcüğü yazın. Sonra bu kartonu dilediğiniz kadar küçük parçalara bölüp şık bir kutunun içinde ona armağan edin. Ardından bu parçaları birleştirerek puzzle yapmasını isteyin.

        Aşkınızı kaydedin

        Bir kaset veya CD'ye onu ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konuşma kaydedip ona hediye edin.

        Ona özel aşk şarkısı

        Müzikle aranız iyiyse, ona aşkınızı anlatan bir şarkı yapmaya ne dersiniz? Tabii şarkıyı da kendiniz söylemek kaydıyla. Ona keyif hediye edin Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını ve yorulduğunu düşünüyorsanız, belki de ona keyifli dakikalar hediye edebilirsiniz.

        Radyodan aşk ilanı

        Sürekli dinlediği bir radyo programı varsa, ona bu program aracılığıyla da aşkınızı ilan edebilir ve şarkınızı gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalısınız.

        Sade ve romantik

        İster çalıştığı işyerine, isterseniz eve; ona 'Seni seviyorum' notuyla göndereceğiniz tek bir kırmızı gül kalbini ısıtacaktır.

        Billboard'da ilan-ı aşk

        Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakınlarında bir billboard kiralayın ve ona oradan aşkınızı ilan edin.

        Ona özel havai fişek gösteriş

        Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fişek gösterisi düzenleyebilirsiniz.

        Gazeteye ilan verin

        Her Sevgililer Günü'nde gazetelerde aşk ilanları yayınlanıyor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan aşkınızı herkese duyurabilirsiniz.

        Aşk pastası

        Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine kremşanti ile 'seni seviyorum' yazın.

        Ona özel şiir

        Eğer gerçekten romantizm rüzgârları estirmek istiyorsanız, sevdiğiniz için bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Kırmızı bir kâğıda dökeceğiniz satırlardan oluşan şiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.

        Şarkılarınızı kaydedin

        Sizin için özel olan bütün şarkıları bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapağını da birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızla süsleyin.

        Arabasını süsleyin

        Arabasına çiçekler, çikolatalar ve aşk sözcüklerinin bulunduğu minik notlar yerleştirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.

            Bir tekne kiralayın

            Eğer sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ışığında yapacağınız romantik bir gezi hoş bir sürpriz olabilir.

            Ofiste sürpriz

            İş yerindeki çekmecesine, odasının duvarlarına, sandalyesine veya dolaplarının üzerine sevgi mesajları ve küçük sürpriz hediyeler yerleştirin.

            Sahnede aşk

            Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralayın ve sahneye şık bir sofra kurun. Perde açıldığında ve garson sizi sahneye davet ettiğinde tüm salonu romantizm kaplayacaktır.

            Hikâyenizi yazın

            Nasıl tanıştığınızı ve onu ne kadar çok sevdiğinizi satırlara döküp bunu küçük bir kitapçık olarak bastırabilirsiniz.
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            Haberler Güncel 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri 2022: Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? Sevgililer günü için ne yapabilirim?
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