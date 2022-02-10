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    • Güncel
    • 10.02.2022 19:56
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    • 10.02.2022 19:56
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    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 10 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Talihli numaralar…

    Şans oyunlarını yakından takip edip kupon dolduranlar Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Akşam saatlerinde aramalar yoğunlaştı ve 10 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayınla gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde talihli numaralar hangileri oldu, büyük ikramiye bugün ne kadardı?

    takvim.com.tr
    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 10 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Talihli numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Kupon dolduran ve büyük ikramiyenin hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. İşte tüm detaylar...

    10 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Süper Loto bugün saat 21:30'da çekilecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin sona ermesinden sonra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek. Ayrıca haberimizde talihli numaralar yer alacak.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

    Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

    Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

        Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

        SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

        Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 10 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Talihli numaralar…
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