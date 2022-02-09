9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Bu önemli gün dolayısıyla yapılan araştırmaya göre tütün ürünleri, akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi birçok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım." açıklamasında bulundu. Peki, Sigara içmek haram mı? Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir? İşte detaylar!
SİGARA İÇMEK HARAM MI? ALİ ERBAŞ AÇIKLADI!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.