Sevgililer Günü hediyesi ne alınır 2022? 14 Şubat Sevgililer Günü eşe, sevgiliye alınacak en güzel, anlamlı hediye önerileri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl dünya genelinde kutlanan bu özel gün için sayılı zaman kaldı ve şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Bu planlar arasında en önemlisi 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri yer alıyor ve nasıl bir seçim yapacağına karar veremeyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte öneriler...
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ 2022
Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.
Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.
İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.
Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.
O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.