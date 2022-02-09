Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye ne kadar? Arama motorları üzerinden binlerce kişi bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Kuponlarını oynayıp yatıranlar ve büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçlarını akşam saatlerinde merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...
9 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek ve talihli numaralar açıklandığında haberimizde yer alacak.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.