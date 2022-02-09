Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'den ABD'ye zehir zemberek sözler: "Aptallık yapmayın"

Rus basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, ABD'nin, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne THAAD anti-balistik füze sistemlerini yerleştireceğini yazmasının ardından Rusya'dan açıklama gecikmedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD'nin, Ukrayna'ya füze sistemleri sevk etme ihtimalini sert sözlerle eleştirerek, "ABD'li meslektaşlarımızı aptalca şeyler yapmamaya, sağduyulu davranmaya ve mevcut durumu daha da ileriye taşıyarak bu durumdan faydalanmamaya çağırıyoruz. Bu, içinden çıkılması güç bir yol ama bir çıkış yolu bulunacaktır" açıklamasını yaptı.
ABD ile diyaloğu sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Pankin, "En üst düzeyde dahil çeşitli seviyelerde diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz, daha fazla diplomatik yöntem kullanacağız fakat görünüşe göre meslektaşlarımız başka şeylerle ilgilenecek" dedi.
RUSYA: ABD GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA DİYALOĞU SÜRDÜRMELİ
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Ryabkov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Güvenlik garantileri konusunda istişarelerin devam etmesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Her şeyden önce, ABD'nin bu konuda derin ve anlamlı diyaloğa dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. ABD bu durumdan ciddi anlamda endişeliyse bu diyaloğu kapalı kapılar ardında sürdürmelidir. Batı, son zamanlarda fazlasıyla kamuya yönelik 'megafon' diplomasisi izliyor." dedi.
Ryabkov, Rusya'nın "sessiz" şekilde diplomatik çalışmalara odaklandığını belirterek "Seçenek Batı ve aynı görüşe sahip olanlarındır. İlerideki gelişmeler onlara bağlıdır." diye konuştu.