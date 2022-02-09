Nakil sonuçları ne zaman açıklanır? 2. dönem nakil sonuçları hangi tarihte duyurulacak? E-okul VBS nakil sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Arama motorları üzerinden tüm illerden vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacak olan nakiller için heyecanlı ve merak dolu bekleyiş başladı. Peki nakil sonuçları için MEB tarafından tarih verildi mi? İşte detaylar...
NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2. Dönemle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.