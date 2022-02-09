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    • 09.02.2022 15:58
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    • 09.02.2022 15:58
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    Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 yarın kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları...

    Karaman, Niğde, Afyon, Denizli kar tatili son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sıkı takibe alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler kar tatili haberleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat yarın kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Yarın Karaman, Niğde, Afyon, Denizli’de okullar tatil mi?

    Yarın okulların tatil olup olmadığı kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki, Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat yarın kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Şubat kar tatili olan iller hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır...

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 7°C

        Çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 8°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C

        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 5°C

        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İZMİR °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 9°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

            AKDENİZ

            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 12°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ANTALYA °C, 14°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            HATAY °C, 12°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ISPARTA °C, 4°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 4°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ÇANKIRI °C, 1°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 0°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            KONYA °C, 3°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 2°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 5°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

            KASTAMONU °C, 2°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 6°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 8°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

            SAMSUN °C, 11°C

            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 8°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

            TRABZON °C, 15°C

            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 5°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, 3°C

            Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

            MALATYA °C, 8°C

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            MUŞ °C, 0°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 10°C

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 10°C

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

            MARDİN °C, 10°C

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

            SİİRT °C, 11°C

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

            DENİZLERDE HAVA

            Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

            KARADENİZ

            Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı yer yer 3,0m; Görüş: Orta.

            MARMARA

            Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            EGE

            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

            AKDENİZ

            Hava Durumu: Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            VAN GÖLÜ

            Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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