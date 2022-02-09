EKPSS sonuçları belli oldu mu? EKPSS kura sonuçları nereden öğrenilir? EKPSS tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 8 Şubat'ta açıklanması beklenen fakat ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura sonuçları ile ilgili önemli bir açıklama geldi ve detaylar merak edilmeye başlandı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen o açıklamalar...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce adayın gerçekleştirdiği EKPSS tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni 17 Şubat Perşembe gününe ertelendi. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.