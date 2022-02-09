Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı!

Türkiye'nin konuştuğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı.
SORGU İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLECEK
13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
İSTANBUL'A GETİRİLECEK
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
OLAYDA KULLANILAN TABANCA KAYALIKLARDA BULUNDU
Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.
Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda beyaz poşetin içinde bir tabanca bulundu.
Balistik incelemede bu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.