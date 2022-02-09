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    • Güncel
    • 09.02.2022 13:49
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    • 09.02.2022 14:03
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    Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı!

    Son dakika haberine göre, Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada cinayetin kilit ismi Seccad Yeşil İstanbul’a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

    DHA
    Seccad Yeşil Bursa’da yakalandı!

    Türkiye'nin konuştuğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı.


    SORGU İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLECEK
    13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.


    İSTANBUL'A GETİRİLECEK
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.


    OLAYDA KULLANILAN TABANCA KAYALIKLARDA BULUNDU
    Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.

    Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda beyaz poşetin içinde bir tabanca bulundu.

    Balistik incelemede bu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

        NE OLMUŞTU?
        Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

        Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu.

        Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

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        Haberler Güncel Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı!
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