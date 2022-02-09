Tüm illerden vatandaşlar Aşure Günü ne zaman 2022? Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırmaya başladı. Birlik, beraberlik ve paylaşmayı içeren Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler oldukça önem taşıyor ve Müslüman vatandaşlar her yıl bu tarihi merak ediyor. İşte AŞure Günü hakkında tüm bilgiler...
2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz'da başlayacak. Aşure günü ise 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.
MUHARREM AYI (AŞURE) FAZİLETLERİ NELER?
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır.