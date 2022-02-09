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    • 09.02.2022 22:58
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    Aşure Günü ne zaman 2022? Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler?

    Müslüman aleminin 2022 yılında en merak ettiği konular arasında Aşure Günü ne zaman 2022 sorusu yer alıyor ve yanıt aranıyor. Diyanet dini günler takvimine bakıldığında fazileti oldukça büyük olan ve ibadetlerin yapılması gereken Aşure Günü ile ilgili tarih bilgisine ulaşılıyor. Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen ve en önemli günlerden biri olan Aşure Günü Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Peki Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Aşure Günü ne zaman 2022?

    Tüm illerden vatandaşlar Aşure Günü ne zaman 2022? Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırmaya başladı. Birlik, beraberlik ve paylaşmayı içeren Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler oldukça önem taşıyor ve Müslüman vatandaşlar her yıl bu tarihi merak ediyor. İşte AŞure Günü hakkında tüm bilgiler...

    2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz'da başlayacak. Aşure günü ise 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

    MUHARREM AYI (AŞURE) FAZİLETLERİ NELER?

    Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır.

        Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

        AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

        Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)

        Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]

        Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.

        O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

        Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.

        Sıla-i rahim yapılmalı. Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

        Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)

        Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu.

        Fakir fukara sevindirilir. Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

        O gün gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.

        Göze sürme çekilmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez" buyuruldu. (Hâkim)

        Ayrıca bir âlimi ve hastayı ziyâret etmeli, yetimlerin başı sıvazlanmalıdır.

        10 defa "Sübhânallahi mil'el-mizân ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinetel'arş" duası okunur.

        Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.
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        Haberler Güncel Aşure Günü ne zaman 2022? Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler?
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